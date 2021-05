이재명 "도민 품 돌아온 계곡 보니 감회 새롭다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 청정계곡으로 탈바꿈한 가평천을 찾아 주민들을 격려한 뒤 자부심으로 함께 지켜나가 달라고 당부했다.

이 지사는 26일 페이스북에 올린 글을 통해 "오늘 '청정계곡 생활SOC 준공식' 행사차 가평천을 찾았다"며 "올해도 어김없이 풀꽃들은 피어나고 계곡물은 온통 신록에 젖었고, 저도 금세 마음이 초록으로 물들어버렸다"고 전했다.

이어 "도민 품으로 돌아온 계곡을 다시 보니 감회가 새롭다"며 "경기도내 1501곳에 달했던 불법시설물 중에서 단 6건을 제외한 99.7%는 (주민들이)자진철거에 나서 주셨고, 쉽지 않았을 텐데, 모두들 원칙과 기준에 공감해주셨고, 기적같은 결과를 만들어주셨다"고 감사함을 표시했다.

특히 "생계와 직결된 문제였음에도 기꺼이 더 나은 길을 택해주신 계곡 주변 상인들과 마을 주민 여러분, 그리고 정부 수립 이래 최초로 계곡 정비를 완수해낸 도와 시군의 공직자 여러분께 깊은 감사의 마음을 전한다"고 덧붙였다.

또 "불법 천막과 평상으로 온통 뒤덮여 있던 경기도의 계곡들은 이제 청정한 모습이 되었다"며 "원형 그대로 일수록 가치 있고 손을 안 탈수록 중요해지는 자원이 바로 자연인데 이제 경기도의 계곡은 도민의, 그리고 경기도를 찾는 모든 분들의 공유재산이며 미래 후손의 유산"이라고 했다.

나아가 "창업이수성난(創業易守成難)이란 고사처럼, 시작은 쉬우나 지키기는 어렵다"며 "그러나 어려움에 비할 바 없이 보람은 크고, 자연은 사람이 망치지만 않으면 언제나 우리를 넉넉히 품고 베풀어준다"고 설명했다.

이 지사는 앞서 이날 오전 경기도 자체 점검회의를 통해 청정계곡을 오래 유지하기 위한 방안을 집중 논의했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr