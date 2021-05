피해자 측, 기성용 변호사 고소·손배소 제기…"허위사실로 명예 훼손"

[아시아경제 이정윤 기자] 초등학교 시절 기성용(32·FC서울)에게 성폭력을 당했다는 의혹을 제기한 피해자 측이 기 씨의 변호사를 형사고소하고 민사 소송을 제기했다.

박지훈 법무법인 현 변호사는 26일 "송상엽 변호사가 전날 배포한 입장문에서 명백한 허위사실들로 피해자들의 명예를 훼손하고 있다"면서 "피해자들은 이날 송 변호사를 허위사실 유포에 의한 명예훼손죄로 형사고소하고 2억원의 손해배상청구 소송을 제기했다"고 밝혔다.

앞서 전날 기씨를 법률대리하는 법무법인 서평 송 변호사는 입장문에서 "우리 사회에 좋은 일을 하기 위해 용기 냈다면 실명으로 얼굴을 공개하고 나올 것이고 수사기관에 하루라도 빨리 출석해 진실을 밝히려 했을 것"이라며 "피의자는 이런저런 이유를 대며 두 달 가까이 수사기관 조사를 미뤄왔다. 그러다 이제와서 ‘돈이 아닌 사과만 있으면 된다’는 말로 다시 국민들을 기만하고 있다"고 했다.

이에 박 변호도 입장문을 내고 "송 변호사의 입장문은 그 전체가 허위사실로 가득 차 있다"며 "피해자들은 서초경찰서가 지정한 조사 날짜에 맞춰 출석했고 수사에 협조하지 않은 사실이 전혀 없다"고 설명했다.

