무협, 제 1회 '스타트업 브이데이' 행사 개최

[아시아경제 김흥순 기자] 한국무역협회가 26일 코엑스 스타트업브랜치에서 '스타트업 브이데이' 첫 행사를 개최했다.

브이데이는 스타트업 해외진출 바우처 사업 참여기업들이 제품과 비즈니스 모델의 가치를 소개하고 이를 투자로 연결시켜 스케일업의 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 정보통신(ICT) 제조·솔루션, 라이프스타일, 헬스케어·바이오·의료 등 3개 분야별로 3개월 간 6회의 온·오프라인 피칭을 통해 24개 스타트업을 투자자들에게 선보인다.

오프라인으로 열린 1회 행사에는 8개 스타트업과 투자자 34개사 50여명이 참석했다. 무역협회는 다음달 2일 스타트업-전문투자자 간 네트워크 플랫폼인 '넥스트유니콘'과 공동으로 온라인 데모데이도 개최할 예정이다.

박선경 무역협회 혁신생태계실장은 "이번 데모데이가 스타트업과 투자자 모두에게 새로운 기회를 안겨주는 만남의 장이 되길 바란다"고 말했다.

