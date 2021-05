文대통령 "한미정상회담 성과, 국회 초당적 협력 기대" (상보)

5당 대표 靑초청 오찬 간담회…美 대북대표 임명 北 호응 기대, 백신 협력 뿌듯한 성과 강조

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 26일 청와대에서 여야 5당 대표 초청 오찬 간담회를 열고 한미정상회담 성과를 살리기 위한 국회의 초당적인 협력을 기대한다고 밝혔다.

이날 오찬 간담회에는 송영길 더불어민주당 대표, 김기현 국민의힘 당 대표 권한대행(원내대표), 여영국 정의당 대표, 안철수 국민의당 대표, 최강욱 열린민주당 대표 등이 참석했다. 청와대는 유영민 비서실장, 서훈 국가안보실장, 이호승 정책실장, 이철희 정무수석 등이 자리를 함께했다.

문 대통령은 "정부는 정상회담의 후속 조치 실행에 만전을 기할 것이다. 국회의 초당적 협력을 기대하며, 회담의 성과를 잘 살려나갈 수 있도록 정치권이 지혜를 모아 주시면 감사하겠다"고 말했다.

문 대통령은 "대한민국과 우리 국민들이 더할 나위 없는 대접을 받았다고 생각한다"면서 "한미동맹의 새로운 장을 열 수 있었던 것은 코로나 위기 극복 과정에서 보여준 우리 국민 저력과 국제사회 높은 평가, 여야 정치권의 성원 덕분에 가능했다"고 강조했다.

문 대통령은 "외교와 대화의 출발점으로 싱가포르 선언과 판문점 선언을 명기한 것은 큰 의미가 있다. 기존의 남북 간, 북미 간 합의의 토대 위에서 대화를 재개하고, 평화의 시계를 다시 돌릴 수 있게 된 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "남북 대화와 협력에 대한 미국의 지지를 공동성명에 담은 것도 남북관계 발전을 위해 큰 의미가 있다. 미국이 대북특별대표를 임명한 것은 북한에게 대화의 재개를 공개적으로 요청한 것과 같다. 북한도 호응해 주기를 기대하고 있다"고 전했다.

아울러 문 대통령은 "미사일 지침 종료는 방위비 협정 타결과 더불어 한미동맹의 굳건함을 대외적으로 과시하는 상징적이고 실질적인 조치"라면서 "방위력 차원을 넘어 우리의 발사체로 우리의 위성을 우주공간에 올려 보낼 수 있게 됨으로써 우주 산업 발전의 길을 열었다"고 평가했다.

문 대통령은 "백신 협력은 매우 뿌듯한 성과이다. 한미 간 글로벌 백신 파트너십을 구축해 전 세계에 백신 공급을 확대하기로 했다"면서 "미국이 우선 55만 한국군에게 백신을 지원하기로 한 것은 한미동맹을 중시한 매우 뜻깊은 선물"이라고 주장했다.

문 대통령은 "반도체와 배터리 등 핵심 산업에 대한 공급망 협력 강화는 우리의 독보적 기업들이 세계 최대 규모 프리미엄 시장인 미국에 진출해 글로벌 공급망 연계를 강화하는 것"이라며 "우리 기업들이 이룬 성과에 자부심을 느끼며 감사와 격려의 말씀을 전한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr