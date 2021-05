홍남기 "2025년까지 GDP 3.8% 그린뉴딜에 투자할 것"

P4G 특별세션 개회사에서 강조

[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 오는 2025년까지 한국 국내총생산(GDP)의 3.8%를 그린뉴딜 사업에 투자한다 25일 밝혔다.

홍 부총리는 이날 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 '그린뉴딜을 통한 녹색경제로의 청정전환'을 주제로 열린 P4G(녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대) 정상회의 특별세션에서 개회사를 통해 이같이 말했다.

이 자리에서 홍 부총리는 향후 각국의 그린정책 노력이 시너지 효과를 내어 글로벌 녹색경제 전환의 시간표를 앞당길 수 있도록 'P4G+1'전략, 즉 P4G의 첫 글자를 따서 민간 참여(Participation), 공정성(Fairness), 2050 탄소중립 목표(Goal)를 강조하고 이를 위한 강력한 추진체제(+1)를 제안했다.

그는 "각국의 그린뉴딜 정책이 단기부양책이나 레토릭에 그치지 않기 위해서는 탄소중립 달성이라는 명확한 목표, 이행시점 및 수단이 필요하다"며 우리 정부가 2050 탄소중립 실현이라는 목표하에 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 상향 등을 진행 중이라고 소개했다. 이어 "구체적인 수단으로 한국의 강점인 IT기술을 제조업 스마트화, 친환경화에 접목했다"며 "2025년까지 GDP의 3.8%인 73조4000억원을 녹색인프라, 신재생에너지, 그린모빌리티 등에 투자한다"고 덧붙였다.

홍 부총리는 "한국은 축소되는 산업은 대체·유망 분야로의 전환을 지원하고, 새로운 일자리 수요에 부합하는 재취업 지원 강화도 추진 중"이라며 "국제적으로는 그린뉴딜 분야의 개도국 지원 강화를 위해 녹색기후기금(GCF) 공여 등을 통한 기후재원 조성 지원과 함께 향후 그린 공적개발원조(ODA) 등도 확대해 나갈 예정"이라고 설명했다.

