민주당 광주시당 “옛 광주교도소 부지 초고층 아파트 건립 중단 촉구”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 광주시당이 광주광역시 북구 문흥동 옛 광주교도소 부지에 초고층 주상복합 아파트 건립 계획 중단을 촉구했다.

민주당 광주시당은 25일 성명서를 통해 “옛 광주교도소 부지는 40여년 통한의 민주주의 역사가 서려있는 곳”이라며 “이 사업을 위탁받은 한국토지주택공사가 제대로 취지를 살리지 못하고 수익에만 집착하는 모습은 바람직하지 못하다”고 밝혔다.

광주시당은 “광주시에 제출한 토지이용계획에 따르면 옛 시설인 교도소 원형 복원은 23%에 불과해 전체 부지의 16%에 30층 이상의 주상복합 아파트 건립이 예상된다”며 “애초 조성 목표인 민주·인권기념파크의 취지는 뒷전이고, 땅장사에만 골몰해서 수익에만 집착하는 것은 아닌지 의문투성”이라고 지적했다.

그러면서 “1980년 5·18 민주화운동 당시 시민들이 잡혀와 고문당하고, 수용됐고 최근에는 계엄군의 광주봉쇄작전 중 사망한 이들의 시신이 교도소 인근에 암매장됐다는 증언도 나온 역사의 땅”이라면서 “수익창출에만 매달려서 초고층 아파트로 주변 경관을 흐리고 역사적 의미가 퇴행해서는 안된다. 초고층 아파트로 인한 수익장사 계획을 그만 거두길 바란다”고 말했다.

한편, 광주시는 10년 전부터 교도소 이전 부지를 정의와 자유의 중심지로 아시아 인권 교류의 장으로 활용하겠다는 계획을 세웠고, 교도소 터 일부를 민간에 매각한 후 개발이익금으로 사업을 추진하기로 했다.

