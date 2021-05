호랑나비생활건강, 블랙마카 담은 '자왕1000' 선보여

[아시아경제 임혜선 기자] 호랑나비생활건강이 면역력 강화와 남성 건강 증진을 위한 프리미엄 건강기능식품 '자왕1000'을 선보였다.

이 제품은 해발 3500m가 넘는 안데스산맥 고산지대에서 자라는 ‘블랙마카’ 속에서 추출해 만들었다.

마카는 ‘페루의 산삼’으로 불리며 천년의 신비, 잉카 전사의 힘을 상징하는 식물이다. 칼슘이 마늘 26배, 아연이 부추 11배, 철분이 더덕 10배, 아르기닌이 굴 1.5배 더 함유돼 영양이 풍부하다고 알려져 있다.

자왕1000은 ▲페루산 마카젤라틴화 분말 ▲옥타코사놀 ▲아연이 주요 성분이다. ‘마카젤라틴화 분말’은 인체적용시험 결과 운동성 있는 정자 수 개선을 확인해 식품의약품안전처로부터 정자 운동성 개선에 도움을 줄 수 있다고 인정받았다. ‘옥타코사롤’은 지구력 증진에 도움을 줄 수 있으며, ‘아연’은 정상적인 면역기능과 정상적인 세포 분열에 필요하다.

더불어 ▲이눌린·치커리추출물 ▲동결건조 45가지 곡물과일채소 혼합분말 ▲타우린 ▲L-아르지닌 등 부원료를 첨가해 제조했다. '이눌린·치커리추출물'은 혈중 콜레스테롤 개선, 식후 혈당 상승 억제, 배변 활동 원활에 도움을 줄 수 있는 원료다. 특히 자왕1000 제조 시 생산성 향상과 제품 안정화를 위해 첨가물을 사용하지 않았다.

제품 구성은 1000㎎ 80정 3병이 1세트로 1일 2회, 1회 4정씩 충분한 물과 함께 섭취해야 한다.

호랑나비생활건강 관계자는 “‘자왕1000’은 최근 슈퍼푸드로 알려진 블랙마카가 주요 성분인 제품”이라며 “중년 남자에게 꼭 필요한 요소를 담아 건강에 활력을 줄 것”이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr