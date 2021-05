이용섭 시장, 공약이행 평가 3년 연속 ‘최우수’

“차질없는 공약이행, 약속을 지키는 시장 될 것”

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시가 한국매니페스토실천본부 주관 ‘2021년 민선 7기 전국 시·도지사 공약이행 평가’에서 3년 연속 ‘최우수 등급(SA)’을 받았다.

25일 한국매니페스토실천본부 발표에 따르면 ‘2021년 민선 7기 전국 시·도지사 공약이행 평가’ 결과 광주광역시를 비롯해 대구, 인천, 경기, 충남, 경남 등 6개 광역자치단체가 최우수 등급인 SA등급에 선정됐다.

이로써 광주시는 지난 2019년부터 3년 연속 SA등급을 받은 쾌거를 이뤘으며, 이용섭 시장과 광주광역시의 민선7기 공약 실행력을 대외적으로 인정받음과 동시에 민선 7기의 성공적 마무리에 힘을 더할 수 있게 됐다는 평가다.

3년 연속 최우수 평가를 받은 지자체는 광주시와 경기도 2곳뿐이다.

한국매니페스토실천본부에서 실시한 이번 공약평가는 광역자치단체 홈페이지에 게시된 공약 이행사항을 중점 평가한 것으로 항목은 ▲주민소통(100점) ▲공약이행완료(50점) ▲목표달성(50점) ▲웹소통(Pass/Fail) ▲공약일치도(Pass/Fail) 등 5개 지표다.

주민소통 분야에서는 시장 공약 홈페이지(시 홈페이지 열린 시장실)에 ‘바로소통’ ‘여론조사’ ‘응답하라 용섭씨’ 등 온라인 소통채널을 전면 배치하고, 공약 현황을 알기 쉽게 정리한 공약지도를 개설하는 등 코로나19로 급변한 행정환경에 적극 대응한 점이 높게 반영됐다.

공약이행 완료 분야에서는 225개 공약사업 중 ▲에너지 신산업 특화산단 육성 ▲규제프리 경제자유구역 조성 ▲광주관광전담기구 설립 등 127개 사업이 완료 또는 이행 후 계속 추진 중인 것으로 평가됐다.

목표달성 분야에서는 ▲자동차 특화산업 조성 ▲광주역 주변지역 랜드마크 조성 ▲상무소각장 내 대표도서관 건립 등 95개 사업이 국비확보 등 연차별 계획에 따라 정상 추진 중인 것으로 평가됐다.

또 목표변경이 필요한 공약이라도 임의 변경하지 않고 50여명의 ‘공약평가 시민배심원단’ 심의를 통해 변경하는 등, 시민 참여에 의한 민주적 절차에 따라 공약사항을 운영한 점도 크게 작용했다.

이용섭 시장은 “민선7기 3년 연속 공약 이행도 최고등급은 광주시가 시민과의 약속을 지키는 일을 최우선에 두고 열과 성을 다한 결과이다”면서 “남은 임기 동안에도 시민과의 열린소통을 바탕으로 공약을 차질없이 이행해 광주발전과 시민의 삶의 질을 높이겠다”고 말했다.

