철도안전 평가…인천교통공사 '우수', 서울교통공사 '미흡'

[아시아경제 문제원 기자] 2020년도 철도안전관리 수준평가에서 인천교통공사가 최고 순위를 기록했다. 반면 서울교통공사는 안전관리가 대체로 미흡한 D등급을 받았다.

국토교통부와 한국교통안전공단은 국내 철도운영기관과 철도시설관리기관을 대상으로 시행한 2020년도 철도안전관리 수준평가 결과를 25일 발표했다.

철도안전관리 수준평가는 운영기관 등에서 자발적으로 안전최우선 경영을 할 수 있도록 유도하고, 경영진부터 현장 종사자까지 철도 안전문화를 확산시키기 위해 도입됐다.

이번 수준평가 결과 처음으로 수준평가를 실시한 2018년(77.10점·C등급)과 2019년(81.54점·B등급)에 이어 3년 연속으로 안전관리 수준이 개선되고 있는 것으로 나타났다.

올해 평가에서 평가대상기관(21개)의 평균점수는 85.24점(B등급)으로, 운영기관 등의 안전관리 수준이 전반적으로 우수함을 나타냈다.

A등급은 안전관리에 대한 문제점이 없는 매우 우수한 상태이고, B등급은 경미한 개선이 요구되나 전반적으로 우수한 상태를 의미한다.

C등급은 부분적 개선이 요구되는 보통의 상태, D등급은 전반적인 개선이 요구되는 미흡 상태다.

기관별로는 인천교통공사가 최고순위를 기록했고, 부산교통공사와 한국철도공사가 그 뒤를 이었다.

경기철도와 서울교통공사는 각각 C등급과 D등급을 기록해 안전관리가 미흡한 것으로 나타났다. 교통안전공단은 해당 기관에 철도안전 컨설팅을 제공할 예정이다.

강희업 국토부 철도안전정책관은 "이번 결과를 대상기관, 관련부처, 지자체에 통보해 경영평가 등에 반영되도록 할 계획"이라며 "앞으로도 사고·장애를 예방하고, 이용객 편의를 도모하도록 안전관리를 강화하겠다"고 말했다.

