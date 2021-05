[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 한국능률협회컨설팅(KMAC)에서 주관하는 ‘2021년 한국산업의 서비스 품질지수’(KSQI)에서 15년 연속으로 ‘한국의 우수 콜센터’로 선정됐다고 25일 밝혔다.

코로나19 확산으로 소상공인 대출상담이 크게 증가한 상황에서도 IBK고객센터는 시스템 개선과 탄력적 인력 운용을 통해 안정적으로 고객 상담을 제공한 점이 높은 평가를 얻었다.

IBK고객센터는 고객 편의 향상을 위해 상담 채널의 디지털화를 지속적으로 추진하고 있다. 지난해 6월에는 고객의 목소리를 인공지능(AI)이 인식해 본인 여부를 파악하는 ‘IBK 음성 본인확인 서비스’를 국내 최초로 출시하는 등 고령층 등 디지털 취약계층 지원에 앞장서고 있다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr