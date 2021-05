"식품만 19년" NS홈쇼핑, '쇼핑호스트 전석민의 맛스타' 정규 편성

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑이 26일 오후 5시10분 간편식 요리전문 프로그램 '전석민의 맛스타' 정규편성 특집방송을 마련했다고 25일 밝혔다.

'전석민의 맛스타'는 홈쇼핑 식품 방송만 19년 경력을 자랑하는 전석민 쇼핑호스트의 이름을 내건 요리 전문 프로그램이다. 전석민 쇼핑호스트는 한식대가 인증, '제8회 한국식문화 세계화 대축제'에서 대상인 국회의장상을 수상하는 등의 전문가 타이틀도 보유한 한식 전문가다. 다양한 요리 팁을 알려주는 콘텐츠를 포함해 방송을 진행할 계획이다. 방송 중 '맛스타의 한끝 레시피' 코너에서는 사전 촬영을 통해 유튜버와 같은 영상 콘셉트로 상황, 장소에 따라 간편식을 조리할 수 있는 방법을 소개한다. '맛스타의 한끝 레시피'는 유튜브에도 업데이트될 예정이다.

NS홈쇼핑 '전석민의 맛스타'는 매주 수요일 오후 5시50분 방송된다. 26일에는 정규편성 기념 특집방송으로 오후 5시10분부터 방송한다. 정규편성 특집방송에서는 '맘스토랑 갈비찜'을 다룬다. '맘스토랑 갈비찜(500g, 8팩 1세트)'은 해동한 갈비찜을 냄비에서 5분 정도 끓여 바로 먹을 수 있는 간편식이다. '맛스타의 한끝 레시피' 코너를 통해 갈비찜을 색다르게 즐길 수 있는 요리 팁도 공개한다.

정규 편성 기념 이벤트로 '맘스토랑 갈비찜'을 특가 3만9900원에 판매한다. NS톡을 통해 방송에 참여하면 참여자 중 5명을 추첨해 갈비찜 1세트를 증정한다.

박신성 NS홈쇼핑 건강식품영상팀 PD는 "'전석민의 맛스타' 는 라방이나 유튜브 같은 영상 콘텐츠를 따로 제작해 방송에 활용하고, 식품 전문 쇼핑호스트를 내세운 구성의 요리 전문 프로그램"이라며 "12일 론칭 방송에서 판매 목표 수량을 넘기며 검증도 받은 만큼 NS홈쇼핑에서 정규 편성으로 방송을 시작하게 됐다"고 말했다.

