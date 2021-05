이재명 "죽음마저 불평등한데, 당장 고칠 수 없어 서럽다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 죽음의 불평등 속에서 외롭게 죽는 사람이 너무 많지만 이런 현실을 당장 고칠 수 없어 서럽다며 안타까움을 토로했다.

이 지사는 24일 페이스북에 올린 '죽음의 불평등, 도처에서 사람이 죽습니다'라는 글을 통해 "고독사, 자살 등으로 외롭게 세상을 떠나 누구도 장례를 치러드리지 못한 '무연고 사망자'들께 합동 추모제를 지내드렸다"며 "살아서도, 돌아가셔서도 누구도 찾지 않는 분들. 우리 사회 불평등의 가장 밑바닥, 참혹한 현주소를 증명하는 분들"이라고 했다.

이어 "세계 10위 경제대국, 산업화와 민주화를 동시에 이룬 나라에서 지난 해에만 3000명 가까운 국민께서 '무연고 사망자'라는 이름으로 세상을 떠났다"며 "4년사이 60% 늘어난 숫자"라고 전했다.

또 "도처에서 사람이 빚 때문에 죽고, 먹을 것 없어 죽고, 일하다 죽는다"며 "가끔은 세상을 원망하고, 가난이 밉고, 냉대와 매정함이 아프고, 이 현실을 당장 고치지 못해 서럽다"고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "사실 서민의 삶은 코로나19 이전에도 힘겹고 고단했는데 여기에 코로나의 파도까지 덮쳤다"며 "낭떠러지 끝 반뼘 남짓한 공간에 까치발 들고 겨우 버티고 있는데 이대로 두면 경제적 불평등을 넘어 죽음의 불평등도 심화될 것"이라고 걱정했다.

이 지사는 끝으로 "오늘 모신 백 분의 무연고 사망자분들을 비롯해 외롭게 세상을 떠난 이 땅의 모든 영령들의 안식과 명복을 빈다"며 "당장 외롭지 않게 떠나도록 올해부터 도가 장례비를 지원하고 유서 및 법률 지원한다. 외롭게 죽지 않는 세상, 먹고사는 문제로 서럽고 억울하지 않은 세상 반드시 만들겠다"고 다짐했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr