서울시, 코로나 피해 소상공인 지원…행안부·KT 등 14개 기관과 '광화문 원팀' 출범

광화문 소상공인 식당음식 밀키트로 판매…기업이 가격 일부 부담, 식당은 제 값 매출

지자체-기업-비영리단체 민관 협력 모델, 코로나 피해 지원 공동 해결

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 KT 등 광화문 인근 기업, 공공기관, 비영리단체 14개 기관이 의기투합해 코로나19 장기화로 피해가 큰 소상공인을 지원하기 위한 ‘광화문 원팀(One Team)’을 출범한다.

25일 서울시에 따르면 행정안전부를 포함해 종로구, 종로경찰서, 세종문화회관 등 공공기관 5곳과 KT, 법무법인 태평양, 라이나생명, 매일유업, 한국무역보험공사, 한국의학연구소(KMI), 사회복지공동모금회, 한국중앙자원봉사센터, 서울와이엠시에이(YMCA) 등 기업과 비영리단체 9곳 등 14곳이 소상공인 지원을 위한 '광화문 원팀'을 구성한다고 밝혔다.

이를 위해 서울시는 이날 오전 광화문 KT스퀘어에서 14개 기관과 ‘광화문 원팀’ 협약식을 갖는다. 협약식에는 김도식 서울시 정무부시장, 구현모 KT 대표, 서동우 법무법인 태평양 대표, 이인호 한국무역보험공사 대표, 조규태 서울YMCA 회장, 강필영 종로구부구청장 등이 참석한다. 주요 협력 사업은 광화문 인근 소상공인 식당 밀키트 구매 지원, 소극단 문화예술 공연 지원, 소상공인 제품으로 구성한 ‘사랑의 오후 간식’ 지원, 소상공인 나눔장터 앱 ‘나눠정’ 온·오프라인 장터 지원 협력 등 4가지다.

'광화문 원팀'은 광화문에 있는 소상공인 식당 음식을 밀키트로 만들어 참여 기업 직원들에게 판매한다. 직원의 복리후생 및 사회공헌 차원에서 기업이 가격의 일부를 부담해 직원들은 저렴하게 밀키트를 구매할 수 있고 식당은 제값으로 매출을 올릴 수 있다. 또한 광화문 인근 소상공인 식당들이 소상공인을 위한 모바일 앱 ‘나눠정’에서 제품을 판매할 수 있도록 판로를 확대한다.

아울러 세종문화회관과 KT는 문화예술 분야 소상공인이 공연할 수 있는 소극장 대여를 지원해준다. 참여 기업이 공연 티켓을 구매해 직원이나 소외계층에게 관람기회도 제공 할 예정이다. 이밖에 서울시는 ‘광화문 원팀’을 통해 14개 기관이 각자 추진하고 있던 사회공헌활동을 하나로 엮어 상생협력의 시너지를 낸다는 목표다. 비영리기관의 기부, 자원봉사 등과 연계해 소상공인 뿐 아니라 사회적 소외계층도 지원할 방침이다.

김도식 정무부시장은 "코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 소상공인 지원을 위해 자발적으로 앞장서주신 기업과 비영리단체등에 무엇보다 감사드린다"며 "광화문에서 시작된 이 사례가 서울 전역으로 확장돼 소상공인뿐만 아니라 서울시민도 참여할 수 있는 다양한 사업으로 발전하길 바란다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr