[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 영암소방서(서장 임동현)는 24일 오전 9시 신규발령 소방공무원 5명에 대한 임용장을 수여했다고 밝혔다.

이들 신임 소방 공무원들은 지난 12주간 전남 소방학교에서 화재진압, 인명구조 등 현장 활동에 필요한 교육훈련 과정을 수료하고 영암소방서에 임용됐으며, 4주간 본서 자체 직무·소양교육 등을 받으며 국민의 안전을 책임지는 소방공무원으로서의 첫발을 내딛게 된다.

임동현 서장은 “영암소방서로 신규 발령받은 것을 진심으로 축하하고 환영한다”며 “소방관으로서의 열정과 신념을 갖고 주어진 임무를 성실히 수행해 신뢰받는 소방공무원이 되도록 최선을 다해달라”고 당부했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr