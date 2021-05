이재명 "불합리한 규제로 기업활동 제한해선 안돼"

[아시아경제(화성)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 "과거처럼 기업에 대해 압박이나 부정행위를 요구할 수 있는 시대는 지나갔다"며 "불합리하고 불필요한 규제 혁파에 최선을 다하겠다"고 약속했다.

이 지사는 24일 화성 현대차ㆍ기아기술연구소를 찾아 정의선 현대자동차그룹 회장의 환영을 받은 뒤 "기업에 대해서 과거와 같은 방식의 압박이나 또는 피해, 부정행위를 요구하던 그런 시대는 지나간 것 같다"며 "앞으로는 불합리한 규제나 불필요한 규제들로 인해 자유로운 기업 활동과 경제 활동을 제한하지 않도록 하는 것이 중요하다"고 강조했다.

이어 "행정은 기업인들이 창의적인 생각을 갖고 공정한 영역에서 경쟁할 수 있도록 도와주는 것"이라며 "자유로운 경쟁을 통해서 자기 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 만들어 주는 것이 정부와 정치의 역할"이라고 전했다.

따라서 "경기도는 (기업들이 기업할 수 있도록)열심히 지원하고 불합리한 규제에 대해서는 합리적인 개선을 위해 적극 노력하겠다"고 약속했다.

이 지사는 아울러 "공적 영역의 역할과 책임도 중요하지만 기업인들이 창의적 발상을 할 수 있도록 세계 시장 개척과 새로운 기술 혁신 지원, 기업 간 공정한 경쟁환경 조성 등에 대해 더 많은 노력을 기울이겠다"고 덧붙였다.

이번 현장 방문은 경기도의 미래차 분야에 대한 기술개발 지원을 모색하기 위해 마련됐다.

이 지사는 이날 참석자들과 미래차 산업 발전을 위한 방안을 논의한 뒤 수소차 공기정화 및 전기차 초고속 충전기 시연ㆍ발표 등 기술전시 현장을 살펴보고, 자율주행차 및 수소버스 등을 시승했다.

이 지사는 앞서 지난 2월부터 도내 첨단기업 현장방문을 이어가고 있다. 2월에는 SK하이닉스 반도체 생산라인을 찾았다. 3월에는 용인 주성엔지니어링과 평택 스마트팜 기업인 팜에이트를 방문했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr