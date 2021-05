목포해경, 카페리 화물선 차량털이 외국인 절도범 검거

선적된 차 안에 있던 귀중품, 상습절도 혐의

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양경찰서(서장 임재수)는 목포∼제주 간 운항하는 카페리 화물선에 선적된 차 안에서 상습적으로 물건을 훔친 혐의로 외국인 A 씨(30대)를 검거했다고 24일 밝혔다.

피의자 A 씨는 카페리 화물선 B 호의 선원으로 지난달 10일부터 지난 16일까지 선내에 선적된 차량에서 문이 잠겨있지 않고 탑승자가 없다는 점을 악용해 수차례에 걸쳐 같은 수법으로 차 안에 보관돼 있던 노트북 등 다량의 차량용품 780만원 상당을 훔친 혐의를 받고 있다.

목포해경은 지난 10일 B 호의 선내에서 도난 사건이 지속해서 발생한다는 신고를 접수하고 신속하게 내사에 착수, 선내 CCTV와 선적된 차량의 블랙박스 영상을 분석했다.

이어 지난 17일 밤 11시 50분께 목포항 용당부두로 입항한 B 호를 수소문하던 중 피의자를 특정하고 증거인멸과 도주 우려가 있는 A 씨를 현장에서 긴급 체포한 후 구속했다.

또한 피의자를 검거하는 과정에서 신고되지 않은 다량의 절취품들을 확인하고 A 씨를 상대로 여죄에 대해 추가 조사할 예정이다.

목포해경 관계자는 “카페리 화물선과 여객선을 통해 차량 탁송 이용 시 차량 내에 귀중품은 별도 보관해 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의를 기울여 달라”고 당부했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr