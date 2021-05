[아시아경제 이관주 기자] 은수미 경기 성남시장 선거캠프 출신들이 성남시와 산하기관에 부정채용됐다는 의혹을 수사 중인 경찰이 성남시청에 대한 압수수색에 나섰다.

경기남부경찰청 반부패경제범죄수사대는 24일 오전 10시께부터 성남시청 시장실과 채용 관련 부서 등 10여곳을 대상으로 압수수색을 벌이고 있다. 이번 의혹과 관련한 압수수색은 앞서 2월 이후 두 번째다.

이번 압수수색은 은 시장 비서관 출신인 이모씨가 올해 1월 공익제보한 채용비리 의혹을 규명하고자 이뤄진 것으로 전해졌다. 이씨는 국민권익위원회에 은 시장 캠프 출신 27명이 성남시청과 산하기관에 부정채용됐다는 신고를 낸 바 있다.

경찰은 압수수색을 통해 확보한 자료들을 분석하고 관련자들을 불러 조사할 방침이다.

