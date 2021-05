경남도, 기후위기 대응 위한 2050 탄소중립 동참

24일, 경남도와 국내 243개 지자체 모여 2050 탄소 중립 선언

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 24일 '탄소중립 실천 특별 세션'에 참여해 2050 탄소중립을 선언한다.

IPCC(intergovernmental panel on climate change)에서는 지구의 온도 상승을 1.5℃ 이내로 유지하기 위해 전 세계 모든 국가가 2050년까지 탄소중립을 달성해야 한다는 연구보고서를 발간한 바 있다.

이에 따라 유럽연합, 미국, 일본 등이 2050 탄소중립을 선언한 바 있으며, 우리나라도 지난해 10월 탄소중립을 선언했다.

이번 행사를 계기로 경남도는 탄소 중립을 달성하는 노력에 동참하게 된다.

기후변화 대응을 위해 기후 위기 영향 평가 제도 도입을 위한 연구 용역을 진행 중이다.

또한 전 사회 영역이 참여하는 민간 거버넌스 성격의 경남 탄소중립 추진위원회 구성을 추진 중이다.

위원회는 6월 중순께 출범할 예정이며, 2050 탄소중립 실현 방안 수립에 착수할 계획이다.

아울러 2050 탄소중립 실현 방안 수립에 도민의 참여를 보장하기 위해 '경남기후도민회' 공개 모집 중이다. 경남기후도민회의는 탄소중립 실현 방안에 대한 폭넓은 토론과 의견 제시가 이뤄져 도민들에게 정책 수용성을 높여 나갈 계획이다.

한편 '탄소중립 실천 특별 세션' 행사는 이날 오후, 서울 동대문디자인플라자에서 개최된다.

