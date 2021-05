롤러블 다음은 슬라이더블?… 삼성, 'Z슬라이드' 상표 출원

[아시아경제 구은모 기자] 폴더블 스마트폰 시장을 주도하고 있는 삼성전자가 옆으로 펼쳐지는 ‘삼성 Z롤(Roll)’에 이어 새로운 Z시리즈 상표인 ‘Z슬라이드(Slide)’를 유럽에서 출원했다.

22일(현지시간) IT전문매체 레츠고디지털은 삼성전자가 지난 21일 유럽특허청(EUIPO)에 ‘Z슬라이드’ 상표를 등록했다고 보도했다.

해당 상표는 앞서 기사화된 롤러블 스마트폰 Z롤처럼 스마트폰, 태블릿PC, 통신장치 등을 포함하는 클래스9로 분류돼 삼성전자의 신규 롤러블폰 관련 특허일 것으로 추정된다. 레츠고디지털은 Z롤은 롤러블을 의미하고 Z슬라이드는 롤러블 디스플레이를 탑재한 슬라이드 형태의 스마트폰일 가능성이 있다고 예상했다.

또 다른 추정은 Z롤은 수평형으로 확장되는 디스플레이를, Z슬라이드는 수직으로 확장되는 디스플레이가 제공되는 롤러블폰일 것이라는 전망이다. 아직 추정 수준에 머물고 있지만 레츠고디지털은 삼성전자가 LG전자와 달리 그동안 하나의 제품에 여러 상표권을 출원하지 않았던 점을 비춰볼 때 Z롤과 Z슬라이드가 다른 제품일 것으로 예상했다.

아울러 ‘스타일러스 펜(S펜)’에 대한 언급도 포함돼 있다. 오는 8월 출시가 예상되는 ‘갤럭시Z폴드3’는 S펜이 지원되는 삼성전자의 첫 폴더블폰이 될 전망이다. 삼성전자는 향후 폴더블은 물론 벤더블, 슬라이더블 형태의 스마트폰에 S펜을 적용할 것으로 예상된다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr