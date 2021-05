광진구 소상공인 무이자 융자 지원율 서울시 1위 차지한 비결 뭘까?

서울신용보증재단 보증 이용률 39.6%로 서울시 자치구 중 1위...- 광진구, 전국 최초로 지난해부터 무이자·무보증 특별 융자 지원

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 서울신용보증재단 보증 이용률 39.6%를 기록, ‘소상공인 무이자 융자 지원율’ 서울시 전체 1위를 차지했다.

서울신용보증재단 조사에 따르면 광진구 소재 2만3270개 업체 중 재단 이용업체는 9221개로, 융자를 위한 재단이용률이 39.6%를 차지, 서울시 자치구 중 가장 높게 나왔다.

이는 광진구가 코로나19로 직격탄을 맞은 소상공인을 위한 특단의 대책을 내놓은 결과로 해석된다.

구는 지난해 최대 2000만 원 한도로 이자와 보증수수료가 1년간 면제되는 ‘광진형 소상공인 융자지원’을 전국 최초로 실시했다. 하나은행, 국민은행 등 시중은행과도 자금을 연계 출연, 총 406억의 보증규모를 조성, 총 322억 원을 지원한 바 있다.

특히, 지난해 4월부터 7월까지 3개월간은 구청 광장에 ‘광진형 소상공인 지원센터’를 설치, 구민들의 원스톱으로 대출을 받을 수 있도록 지원했다.

구는 센터 운영을 통해 복잡한 융자신청 절차를 대폭 간소화시켜 일일 전화 및 방문 상담자가 최고 215명에 달하는 등 큰 호응을 얻었다.

구는 지난해에 이어 올해도 총 320억 원 규모의 자금을 마련, ‘소상공인 무이자 융자지원’ 사업을 추진하고 있으며, 지난 4월에는 국민은행, 하나은행, 신한은행과 연계, 추가로 200억 규모를 조성했다. 현재까지(4월 말 기준) 총 199억 원을 지원했다.

김선갑 광진구청장은 “코로나라는 전대미문의 상황 속에서 자영업자, 소상공인들의 동참과 희생, 신용보증재단과 시중은행들의 협력이 있었기에 우리가 지역경제를 지키며 최소한의 일상을 유지할 수 있었다고 해도 과언이 아니다”며 “앞으로도 광진구는 구민들이 계속해서 위기를 극복하고 이를 기회 삼아 도약할 수 있도록 촘촘히 지원할 방침”이라고 말했다.

광진구에서 지원하는 ‘소상공인 무이자 융자 지원’ 신청을 원하는 소상공인은 광진구 내 국민은행, 신한은행, 하나은행 중 한 곳을 방문, 문의하면 된다.

