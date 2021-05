제3회 도봉구 일자리 창출 아이디어 공모

도봉구 일자리에 관심있는 누구나 지원 가능하며, 공모기간은 5월24일부터 7월2일까지 6주간 진행... 최종 심사에서 우수 아이디어로 선정되면 시상금 수여 금상(300만원), 은상(200만원), 동상(100만원), 장려상(50만원), 노력상(30만원)

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 숨어있는 질 좋은 일자리 아아디어를 찾아 정책에 반영하기 위해 '제3회 도봉구 일자리 창출 아이디어 공모전'을 실시한다.

공모기간은 2021년5월24일부터 7월2일까지이며, 도봉구 일자리 창출을 위한 아이디어를 가진 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 ▲정보통신(ICT), 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업 관련 ▲공공, 민간의 창업과 고용확대를 위한 일자리 창출 ▲취업교육, 취업견습 등 취업지원 서비스 분야 ▲지역자원(역사문화관광, 양말 등)을 활용한 특화형 일자리 사업 ▲기타 일자리 창출과 관련한 자유 제안 등이다.

응모 방법은 도봉구 대표 홈페이지에서 신청 양식을 내려받아 작성한 뒤 등기우편 및 방문(도봉구 마들로 656, 도봉구청 6층 신경제일자리과) 접수하거나, 이메일(dobongjob2021@dobong.go.kr)로도 제출할 수 있다.

제출된 제안들은 실현가능성, 일자리 창출 효과성, 사업의 창의성, 일자리지속가능성 등 4개 분야의 심사기준표를 중심으로 주관부서 검토 후 도봉구 제안심사위원회에서 최종 결정된다.

최종 심사에서 우수 아이디어로 선정되면 아이디어 제안자에게 최고 300만 원에서 30만 원의 시상금이 수여된다.

이동진 도봉구청장은 “코로나19 시대의 일자리는 폭넓은 사회문화적 반향들을 고려해야 할 일”이라며 “다양한 사람들의 중지(衆志)가 모인다면 보다 질좋은 일자리가 나올 것이라는 기대를 갖고 있다. 더 나은 ‘내 일’을 만드는 아이디어 공모전에 많은 관심과 참여를 부탁드린다“고 말했다.

도봉구 신경제일자리과 일자리정책팀

박종일 기자 dream@asiae.co.kr