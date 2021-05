▲ 한용수씨 별세, 한용길(CBS 사장)씨 형님상 = 23일 오후 5시, 일산병원 장례식장 10호실, 발인 25일, 장지 청아추모원. ☎ 031-900-0444 (서울=연합뉴스)

