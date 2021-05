이광재 “노무현 꿈 이뤄지지 않아..27일 대선 출마 선언할 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이광재 더불어민주당 의원이 23일 고(故) 노무현 전 대통령 서거 12주기 추도식에서 대통령 선거 출마선언을 공식화했다.

이 의원은 이날 봉하마을에서 거행된 추도식 후 기자들과 만나 “대한민국의 희망과 미래, 통합을 위해 도전하겠다”며 “27일 여의도 중기중앙회에서 (출마선언을) 하기로 했다”고 밝혔다.

그는 “이재명·정세균·이낙연 후보 등과 힘을 모아 노 전 대통령의 거대한 역사의 물줄기를 함께 개척해나가는 개척자가 되고 싶다”고 말했다. 이 의원은 “희망과 미래를 위해서, 대한민국의 통합을 위해서 도전하려고 한다”며 “미래와 희망을 만들려면 통합이 반드시 필요하다. 노 전 대통령의 가장 절실한 꿈이기도 한 것이 국민통합”이라고 강조했다.

그러면서 “코로나19가 안 끝났다는 점, 재·보궐 선거 이후 확실한 반성과 혁신으로 국민들 마음속에 충분히 다가가지 못했는데 출마 선언을 하게 되는 것에 대해서 죄송하게 생각한다”고 덧붙였다.

이 의원은 “부산에서 낙선한 그를 대통령으로 만들어야 나라가 달라지겠다고 생각했고, (노 전 대통령은) 10년 뒤 대통령에 당선됐다. 이후 질풍노도의 시간을 함께 했고 영광과 좌절, 고통의 시간도 참 길었다”고 회고했다.

이 의원은 “노 전 대통령의 꿈은 아직 이뤄지지 않았다”며 “동북아 균형자의 꿈, 균형발전의 꿈, 디지털국가를 향한 꿈, 힘없고 가난하고 어려운 사람에게 든든한 나라를 만드는 꿈은 아직 이뤄지지 않았다”고 말했다.

당내 대선 경선 연기론에 대해선 “당 지도부와 이재명 경기지사의 결심이 가장 중요한 문제”라며 “지도부에서 결정할 문제이고, 내가 이미 선수가 된 이상 경기 규칙에 대해 이야기하는 것은 바람직하지 않아 보인다”고 말을 아꼈다.

