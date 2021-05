"30대 그룹 상장사, 1인당 영업익 1% 감소할 때 인건비는 2.4%↑"

[아시아경제 정현진 기자] 국내 30대 그룹 상장사의 직원 1인당 영업이익이 최근 5년 사이 연평균 1.0%씩 감소한 반면 1인당 인건비는 연평균 2.4%씩 증가했다는 분석 결과가 나왔다.

24일 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 '2016~2020년 30대 그룹 상장사의 재무실적 및 인건비 분석' 보고서를 통해 삼성, 현대차, SK, LG 등 30대 그룹의 비금융업 코스피·코스닥 사장 184개사의 매출액과 영업이익, 당기순이익 등을 분석했다.

그 결과 지난해 종업원 1인당 매출액은 9억9382만원, 1인당 인건비는 8026만원, 1인당 영업이익은 6235만원으로 조사됐다. 2016년과 비교하면 1인당 매출액은 3720만원 올랐지만 1인당 영업이익은 255만원 감소했고 1인당 인건비는 719만원 상승했다. 증가율로는 1인당 인건비가 연평균 2.4% 증가한 반면 1인당 영업이익은 연평균 1.0% 감소했고 1인당 매출액 증가율은 1.0%였다.

특히 영업이익 규모가 큰 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 1인당 영업이익은 크게 줄어드는 것으로 나타났다. 삼성전자와 SK하이닉스의 1인당 영업이익은 2016년 1억4430만원에서 지난해 1억8098만원으로 크게 증가했다.

지난해 30대 그룹 상장사의 1인당 영업이익은 6235만원으로 집계됐지만 삼성전자, SK하이닉스를 제외하면 3905만원으로 줄어들었다고 한경연은 밝혔다. 2016년과 비교하면 지난해 30대 그룹 상장사의 1인당 영업이익은 255만원 줄어든 데 비해 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 30대 그룹 상장사는 1263만원 줄어 더 큰 폭으로 감소했다고 덧붙였다.

삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 30대 그룹 상장사의 1인당 인건비는 최근 5년 새 연평균 2.2%씩 증가했으나 1인당 매출액은 연평균 0.3%씩 증가하는 데 그친 것으로 나타났다고 한경연은 분석했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 30대 그룹 상장사의 1인당 매출액은 지난해 9억988만원으로 2016년 대비 101.3% 수준으로 비슷했으나 1인당 인건비는 지난해 7361만원으로 2016년 대비 109.1% 수준으로 높아졌다.

추광호 한경연 경제정책실장은 "미국, 독일, 일본 등 주요 선진국들은 직무·성과 중심 임금체계가 보편적인데 비해 한국은 수년간 임금체계 개편 논의가 이뤄져왔음에도 불구하고 여전히 대기업 10곳 중 6곳은 근속연수에 따라 매년 임금이 오르는 호봉급 체계를 적용하고 있다"면서 "우리 기업들이 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 직무 및 성과에 연계한 임금체계로 전환해야할 필요가 있다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr