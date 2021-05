박병석, 러시아정교회 수장에 “남북한 동시 방문” 요청

[아시아경제 구채은 기자] 러시아를 공식 방문중인 박병석 국회의장이 22일(현지시간) 러시아정교회의 수장이자 러시아 내 9700만 정교회 신자의 정신적 지주인 키릴 총대주교를 만나 남북한 동시방문을 요청했다.

박 의장은 이날 모스크바 구세주성당을 방문해 키릴 총대주교를 면담한 자리에서 "총대주교께서 남북 간의 화해와 평화를 위해 애써주시는 데 경의를 표한다"며 "코로나19가 진정되는 대로 남북한을 동시 방문한다면 남북한 화해와 평화에 더 큰 도움이 될 것"이라고 했다.

키릴 총대주교는 이에 "지금은 하나의 민족이 두 나라에 살게 됐지만, 한국과 북한을 하나의 나라로 생각하고 있다"며 "꼭 한국과 북한을 방문하겠다는 것을 약속드린다"고 화답했다. 그러면서 "지난해 한국을 방문하려 했지만 코로나19 사태 때문에 방문하지 못했다"며 아쉬움을 나타냈다.

키릴 총대주교는 박 의장에게 러시아정교회 대한교구가 한국에서 종교단체로 등록하는 것과 서울에 러시아정교회 성당이 건립될 수 있도록 도와 달라고 요청했다. 박 의장은 귀국하는 대로 러시아정교회 대한교구의 종교단체 등록 문제를 점검해 보겠다면서 성당 건설과 관련해선 "러시아 문화원을 설립하고 그 부지에 성당을 건립하는 것을 긍정적으로 검토할 수 있다"고 말했다.

