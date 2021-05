[아시아경제 강나훔 기자] 23일 오전 국내 가상화폐 거래소에서 비트코인이 4800만원 초반에 거래되고 있다.

가상화폐 거래소 빗썸에 따르면 이날 오전 10시 10분 현재 1비트코인은 4818만2000원이다. 전날 대비 2.76% 오른 금액이다.

시가총액 2위 이더리움은 전날보다 2.22% 올라 개당 299만2000원에 거래되고 있다.

다른 주요 코인들도 대체로 약세를 보이고 있다.

같은 시각 도지코인은 빗썸에서 전날보다 4.01% 내린 440.6원에 거래되고 있다.

