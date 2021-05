6월 12일까지 미 접종자 1차 접종‥7월 초까지 75세 이상 접종 완료

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주시가 오는 24일부터 다음 달 12일까지 관내 75세 이상 백신 미접종 어르신 전원을 대상으로 1차 예방 접종을 한다.

22일 시에 따르면, 24일부터 3주간 매주 백신이 배송됨에 따라 6월 12일까지 미접종자에 대한 1차 접종하고 7월 초까지 75세 이상에 대한 접종을 완료한다는 방침이다.

접종 대상자는 개인별 예약 일자에 신분증을 가지고 경기섬유종합지원센터에 마련된 코로나19 예방접종센터를 방문하면 된다.

시는 앞서 지난 4월 28일부터 코로나19 예방접종센터에서 75세 이상 어르신을 대상으로 1차 접종했으나 전국적인 화이자 백신 수급 불안으로 신규 접종을 일시 중단했다.

