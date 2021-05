[아시아경제 김유리 기자] 나이지리아 육군참모총장인 이브라힘 아타히루 중장이 21일(현지시간) 비행기 추락 사고로 숨졌다고 AFP통신 등이 보도했다.

아타히루 총장은 나이지리아 중부 카두나주를 방문하고 수도 아부자로 돌아오던 길에 사고를 당했다. 비행기에 함께 탔던 장교 10명도 목숨을 잃었다.

정확한 사고원인 등 구체적인 사항은 아직 발표되지 않았다. AFP통신은 군 성명을 인용, 비행기가 궂은 날씨로 카두나국제공항에 착륙하던 중에 사고가 발생했다고 전했다.

아타히루 총장은 지난 1월 임명됐다. 그는 한때 이슬람 극단주의 무장단체 보코하람과의 전쟁을 이끌었던 야전사령관 출신이다.

