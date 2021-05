삼성·현대차·LG·SK 등 美에 400억달러 투자…문승욱 "韓 기업에 세제혜택 등 인센티브" 당부

[아시아경제 주상돈 기자] 삼성전자와 현대자동차, LG에너지솔루션, SK가 21일(현지시간) 400억달러 규모 투자의 투자계획을 발표했다. 문승욱 산업통상자원부 장관은 미 정부에 세제와 인프라 등 투자 인센티브에 대한 적극적인 지원을 당부했다.

문 장관은 문재인 대통령 미국 순방(20~23일)을 계기로 지나 레이몬도 미귝 상무장관과 워싱턴 D.C. 상무부에서 '한미 비즈니스 라운드테이블'을 공동 주최했다.

이번 행사에 김기남 삼성전자 부회장과 최태원 SK회장, 공영운 현대자동차 사장, 김종현 LG에너지솔루션 사장, 존림 삼성바이오로직스 사장, 안재용 SK바이오사이언스 사장 등과 에드워드 브린 듀폰 회장, 스티브 몰렌코프 아몬 퀄컴 최고경영자(CEO), 르네 제임스 암페어컴퓨팅 CEO, 스티브 키퍼 GM 인터내셔널 대표, 스탠리 어크 노바백스 CEO 등이 참석했다.

이번 행사에 참석한 일부기업은 투자계획을 발표했다. 삼성전자는 증가하고 있는 미국내 파운드리 수요에 대응하기 위해 신규 파운드리 공장 신설에 170억달러를 투자하기로 했다.

현대차는 지난 18일 발표한 미국내 전기차 생산과 충전 인프라 확충 등 미래 모빌리티 분야에서 2025년까지 74억달러를 투자한다는 계획을 재확인했다.

LG에너지솔루션은 최근 GM과 합작한 테네시주 배터리 공장을 포함해 2025년까지 누적 100억달러 투자에 나서기로 했다.

4차 산업혁명의 핵심인 반도체와 배터리, 바이오 사업을 추진 중인 SK는 이 분에 대한 대미 투자에 관심을 표명했다.

문 장관은 "양국 기업들이 앞으로도 상호 보완적인 공급망 협력을 통해 조화롭고 복원력 있는 안정적인 산업 생태계를 구축할 필요가 있다"며 "반도체와 의약품 등 안정적 공급망 구축, 배터리, 전기차 등 친환경·저탄소경제로 전환 등에 있어 상호 투자뿐만 아니라 양국 정부간 연구개발(R&D), 표준, 인력양성 및 교류 등 다양한 정책제공이 중요하다"고 강조했다.

이에 레이몬도 美 상무장관은 "반도체와 전기차, 배터리 등에서 가장 혁신적인 한미 기업간 상호 협력이 공고해질 것"이라며 "한국 기업의 투자에 환영의사를 표명하며 향후 우리 기업 투자에 적극 나서는 등 한미 기업간 협력을 지원하겠다"고 화답했다.

미국 듀폰과 퀄컴도 국내 투자를 약속했다. 듀폰은 포토레지스트 등 반도체 소재 원천기술 개발을 위한 R&D 센터를 한국에 설립한다. 지난해 1월 듀폰의 EUV용 포토레지스트와 CMP패드 제조시설 투자 발표에 이은 추가 투자로 국내기업과 상생을 통한 소재부품장비 산업경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다. 퀄컴은 CDMA부터 5G 개발까지 통신분야에서 한국과 함께 협력하며 성장해온만큼 한국 협력사에 대한 투자를 지속 확대하겠다고 했다.

이와 함께 미 기업은 한미간 기업 협력사례를 소개하며 협력 확대 의사를 강조하기도 했다. 그간 한국에 대한 대규모 투자를 진행해온 GM은 LG에너지솔루션과의 최근 협력을 토대로 한국 배터리업계와 협업 강화했다. 코로나19 및 차세대 전염병 관련 백신을 개발중인 노바백스는 SK바이오사이언스와 지속적인 협업 확대 의향을 표명했다.

문 장관은 "기업 투자에 수반되는 위험을 정부가 분담하는 정책적 지원이 필요한 바 향후 우리 기업들의 대미 투자에 대해 미정부의 세제, 인프라 등 투자 인센티브의 적극적인 지원이 필요하다"고 당부하는 한편 미 정부에서 재검토중인 철강 232조에 대해서도 한미 철강산업간 밸류체인 강화를 통해 미 제조업 회복이 이뤄지도록 새로운 접근을 요청했다.

