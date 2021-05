동대문구건강가정·다문화가족지원센터 국무총리 표창 수상

법무부 주관 제14주년 세계인의 날 기념 포상식서 유공 표창 수상

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 동대문구건강가정·다문화가족지원센터가 제14주년 세계인의 날 정부포상에서 국무총리 표창을 수상했다고 밝혔다.

정부 포상은 세계인의 날 제14주년을 맞아 법무부가 주관한 행사로, 동대문구건강가정·다문화가족지원센터는 외국인 주민의 지역사회 정착지원 및 사회통합에 공헌한 단체부문에서 수상의 영예를 안았다.

동대문구건강가정·다문화가족지원센터는 2006년 전국 다문화사업의 서울시 최초로 시범센터로 선정된 이후로 다문화가족사업의 전달체계 역할을 모범적으로 수행해 왔다.

센터는 다문화가족, 외국인주민을 위한 복지서비스 이외도 다양하고 특색 있는 사업들을 통해 이주 가족의 안정적인 정착을 적극 지원하고 있다.

특히, 2015년부터 지역 네트워크를 활용한 자원연계로 저소득 외국인가족·중도입국 청소년 대상의 ‘찾아가는 한국어 멘토링 서비스·한국생활적응지원서비스’를 실시함으로써 적극적으로 다문화현장 사각지대를 발굴해 수혜자 확대를 위한 노력을 이어가고 있다.

또 동대문구건강가정·다문화가족지원센터는 코로나19 상황에도 복지 공백을 해소하기 위해 다양한 플랫폼을 구축해 실시간 온라인 프로그램의 선도적인 역할을 수행, 코로나19 예방 수칙 및 대응요령 13개 언어 번역본 대주민 배포, 초등학교 자녀 온라인 학습지원 등 위기상황에도 신속하게 대응해 좋은 평가를 받고 있다.

유덕열 동대문구청장은 “세계인의 날을 맞아 큰 상을 받게 돼 영광스럽고, 앞으로도 다문화가족과 외국인주민의 안정적인 지역사회 정착과 함께 서로의 문화와 전통을 존중하면서 더불어 살아갈 수 있는 사회 환경을 조성하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr