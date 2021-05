정부 "내년 '벤처펀드 5兆 투자' 목표달성 노력…민간투자 인센티브 제공"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 내년 목표로 내세웠던 '벤처펀드 5조원 투자' 목표 달성에 속도를 내고, 올해 회수할 예정인 3000억원을 전액 재투자하는 등 선순환 구조를 만들겠다고 밝혔다.

안도걸 기획재정부 2차관은 21일 오후 서울 서초구 한국벤처투자에서 주요 기업, 벤처투자 분야 전문가 등과 함께 '모태펀드 간담회'를 개최하고 "정부는 그간의 성과에 안주하지 않고, 창업·벤처생태계가 한 단계 더 도약할 수 있도록 지속 지원해나갈 것"이라며 이같이 밝혔다.

안 차관은 "미래 성장동력 확보, 투자 사각지대 보완 등 핵심투자 분야에 대한 신규 출자를 확대해나겠다"며 "올해 회수예정인 약 3000조원을 내년 전액 재투자하는 등 벤처투자시장의 선순환 구조를 공고히 하겠다"고 말했다. 아울러 "민간부문의 여유자금이 기업성장·일자리 창출 등 생산적 분야에 충분히 유입될 수 있도록세제지원 등 인센티브 방안도 검토해 나가겠다"고 말했다.

정부는 미래 성장동력 확보를 위해 기존 투자하던 '스마트대한민국펀드'에 더해 기업 성장을 위한 '스케일업펀드'를 통해 예비 유니콘(기업가치 1000억원 이상) 기업 등에 집중 투자할 수 있도록 모태펀드 포트폴리오를 다변화하기로 했다. 이와 함께 내년 청년창업 펀드를 신규 출자하고, 여성·장애인기업, 사회적 협동조합·마을기업 등 투자 사각지대 보완에도 나선다.

안 차관은 "모태펀드가 선도형 경제로의 전환을 이끄는 대전환기의 '기수(旗手)'이자 '벤처산업의 혈맥' 역할을 성공적으로 수행할 것"이라고 말했다.

