엘앤케이바이오메드, 美 지사 설립 추진

[아시아경제 박형수 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 21,500 전일대비 1,300 등락률 -5.70% 거래량 849,544 전일가 22,800 2021.05.21 14:24 장중(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오메드, 미국 군납 계약…보훈병원 공급엘앤케이바이오메드, 제2공장 준공 기념 공장견학 이벤트앨앤케이바이오메드, 척추임플란트 용인 제 2 공장 준공 close 메드가 21일 미국 지사를 설립하고 있다며 한국 시장에 다시 영업을 개시한다고 밝혔다.

메드는 미국과 한국 시장에 직접 뛰어들어 '제2의 도약'을 위한 영업을 시작한다고 설명했다. 새로운 시장 개척과 함께 새로 시작하는 각오로 다시 한번 우뚝 서겠다는 계획이다.

앞서 지난해 초에 높이확장형 케이지를 개발하는 데 집중하기 위해 규모가 작은 한국 시장에서 직접 판매하는 것은 중단했다. 미국으로의 수출에 집중하고 이익을 극대화하는 전략을 추진했다.

코로나19 확산 등으로 외부 상황이 급변함에 따라 현재 상태로는 목표로 세운 매출액을 달성하는 것이 쉽지 않다고 판단했다. 매출을 늘리기 위해 국내 시장 재진입을 결정했다. 미국 판매법인인 이지스 스파인에 의존했던 미국 내 영업에 직접 진출할 방침이다.

메드가 판매하려는 주요제품은 측방향 접근방식의 높이확장형 케이지(Expandable Lateral Lumbar Interbody Fusion Cage)와 사측방향 접근방식의 높이확장형 케이지(Expandable ATP Lumbar Interbody Fusion Cage)다. 이와 관련해 현재 보험심사평가원과 가격협상이 진행 중이며 3분기 출시를 목표로 하고 있다.

3분기 중 미국지사 설립을 마무리하고 미국 내 판매조직을 갖출 예정이다. 메드 미국지사는 이지스 스파인의 판매망이 미치지 못하는 지역을 중심으로 판매전략을 모색한다. 글로벌 컴퍼니와의 계약을 위한 협상도 담당하게 될 것으로 보인다.

미국지사는 내년 상반기 중으로 법인으로 전환한다. 법인으로 전환하는 미국지사는 미국 내에서 영업을 총괄하고 일본 및 유럽 등 향후 개척할 신시장 마케팅도 적극적으로 한다.

메드 관계자는 "지난해까지 측방향 접근방식의 높이확장형 케이지와 사측방향 접근방식의 높이확장형 케이지에 대한 국내 의사들의 관심이 적다고 판단했다"며 "하지만 최근 많은 대학병원 의사와 국내 출시에 대해 사전에 협의한 결과 호응이 놀라울 정도로 뜨거웠다"고 전했다.

이어 "미국 보훈병원뿐만 아니라 직접적으로 한국시장 및 미국시장 진출을 위해 판매량이 급증할 것으로 예상하고 있다"며 "다음달부터 공장가동률을 100%까지 끌어올릴 계획"이라고 말했다.

