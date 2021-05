창원시, '빅데이터 상권분석'으로 소상공인·예비창업자 돕는다

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 빅데이터를 활용한 상권분석 서비스를 내놓았다고 21일 밝혔다.

창원시 상권 분석 서비스는 거주 인구, 직장 인구, 유동 인구에 대해 상세 인구 정보를 최신 데이터로 확인할 수 있다.

카드 매출, 상가 개·폐업, 집객시설 등 정보를 활용해 예비 창업자와 기존 소상공인에게 상권 분석을 통한 맞춤형 창업 정보를 무료로 제공한다.

상권 분석 서비스는 소상공인이 원하는 32개 업종에 대해 주요 상권·시장지역과 점포, 인구, 매출 등에 대해 분석할 수 있다.

업종 및 지역의 상권 정보를 종합해 상권 간 비교 분석이 가능하며, '상권 보고서'를 내려받을 수 있다.

시는 코로나19를 고려해 소상공인 연합회, 상권활성화재단 등 소상공인을 지원하는 7개 기관을 방문해 소규모 실무자 위주 사용자 교육을 한다.

또한 소상공인, 예비창업자와 창업상담사 등에게는 시 홈페이지, 광고지, SNS 등을 통해 홍보하고 코로나19가 완화되면 서비스 사용자 교육을 할 예정이다.

포털사이트에서 '창원시 빅데이터 포털' 검색하거나 창원시청 홈페이지를 통해 상권분석 서비스를 선택하면 이용할 수 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr