이베이코리아, '제11회 수출스타 경진대회' 참가자 모집

9월30까지 이베이 한국 판매자 공식 사이트서 접수

12월까지 이베이 통한 해외 판매 역량 겨뤄

[아시아경제 김유리 기자] 이베이코리아는 오는 9월30일까지 '제11회 이베이 수출스타' 경진대회 참가자를 모집한다고 21일 밝혔다.

2011년 1회 대회로 시작한 이베이 수출스타는 이베이를 통해 해외 수출을 희망하는 신규 셀러를 발굴, 육성하는 국내 최초 온라인 판매자 직접 판매 경연대회다. 지난 10년간 누적 1만7000여명 글로벌 셀러를 양성했다. 코로나19로 외부 활동이 위축된 상황에서 온라인을 통해 전 세계에 제품을 홍보하고 판매할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

지난해 진행된 10회 행사는 코로나19로 모든 사업 설명회 및 교육을 이베이 공식 해외판매 유튜브 채널을 통해 진행했음에도 2200명에 달하는 중소 판매자가 참여했다. 이베이 판매자 외 G마켓 글로벌샵 판매자도 참여해 거래액 53억원을 달성했다.

지난해 신규 셀러 부문 대상을 차지한 류강식 셀러는 "코로나19로 겪게 되는 배송 문제를 해결해주는 해외배송서비스 eGS가 큰 도움이 됐다"고 말했다. 류강식 셀러는 세무고시 준비 중 이베이 수출스타 멘토링 교육을 통해 창업한 1인 셀러로 커피용품, 한류 잡화상품을 판매해 총 매출 25만달러를 기록, 최고 상금 1000만원의 주인공이 됐다.

이번 11회 대회는 온라인 수출에 관심 있는 일반인 또는 판매자라면 누구나 참가할 수 있다. 오는 9월30일까지 '이베이 한국 판매자 공식 사이트'에서 접수하면 된다. 참가자들은 오는 12월30일까지 약 8개월 간 이베이 플랫폼에서 해외 판매 역량을 겨루게 된다. 결과발표 및 시상식은 2022년 2월에 진행된다.

이베이코리아는 대회 기간 동안 참가자들을 위해 총 1억원 상당의 실질적 지원과 혜택을 제공한다. 이베이 유튜브 교육 채널을 확대해 오는 10월까지 판매자별 체계적 맞춤 무상 교육을 실시한다. 스토어 운영과 홍보, 마케팅 등 직접적인 도움이 되는 각종 프로모션도 지원한다. 대회 기간 중 발생하는 각종 문제나 궁금증을 전문 강사진들에게 바로 컨설팅 받을 수 있는 이베이 셀러 카페를 운영하며, 코로나19로 인한 물류 애로사항을 해결해주는 eGS 배송 서비스도 지원한다.

올해는 총 3000만원의 상금을 수여한다. 공정한 심사를 위해 신규 판매자(2020년 새롭게 판매 시작) 부문과 기존 판매자(2020년 이전 판매 시작) 부문을 나눠 평가하고 판매액과 판매 아이템 수, 구매 전환률, 상품등록 수, 혁신성, 구매자 응대, 행사 참여도 등을 심사해 ▲대상 1000만원(1명) ▲최우수상 500만원(2명) ▲우수상 300만원(2명) ▲eGS배송우수상 200만원(1명) ▲대학생청년창업셀러상 200만원(1명) 등 총 7명을 선정한다.

이중복 이베이코리아 글로벌사업실장은 "e커머스의 폭발적 성장 속에서 온라인 수출 역량과 경험을 갖춘 이베이코리아의 수출스타 대회도 더 주목 받고 있다"며 "앞으로도 수출스타를 통해 중소 판매자와 청년 창업가들이 전세계를 대상으로 마음껏 수출 역량을 펼칠 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr