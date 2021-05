美 백악관 "한미정상회담서 北 중심주제 될 것"

[아시아경제 권재희 기자] 미국 백악관이 21일(현지시간) 개최되는 조 바이든 미 대통령과 문재인 대통령의 한미 정상회담에서 북한이 핵심 의제가 될 것이라고 20일 밝혔다.

이날 젠 사키 백악관 대변인은 브리핑에서 정상회담과 관련해 "우리는 북한이 내일 논의의 중심 주제가 될 것으로 예상한다"고 말했다.

이어 "이 외에도 기후, 경제적 동반자 관계도 논의할 것"이라고 말했다.

사키 대변인은 "또한 중국에 대해 논의할 것"이라며 "이는 모두 내일 양자 대화와 회담의 일부가 될 것"이라고 말했다.

사키 대변인은 바이든 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담 가능성에 대한 질문에는 "나는 그것이 그(바이든)의 의제에서 최고가 될 것이라고 예상하지 않는다"고 말했다.

사키 대변인은 '대중 견제' 성격으로 알려진 인도·태평양 4개국 협의체 '쿼드'(Quad·미국·일본·호주·인도) 참여를 바이든 대통령이 요청할 계획이 있느냐는 질문에 "쿼드는 네 개 회원국이 있고 너무 수학적으로 애기하려는 건 아니지만 이미 그것(4개 회원국)이 존재한다"고 말했다. 이어 한국에 대해서는 "미국에 대단히 중요한 파트너"라고 강조했다.

사키 대변인은 바이든 대통령이 문 대통령과 첫 대면 양자 회담을 하는 데 대해 "나는 그것이 분명한 메시지를 전달한다고 생각한다"고 말했다. 이는 역내 안보 문제나 전략적 문제를 해결하기 위해 한국과 협력하는 측면에서 그렇다고 덧붙였다.

그는 또 미국이 다양한 국가와 협력하는 다양한 형식이 있다면서 한국, 일본과 협력할 수 있고 3국간 협력도 있다고 했다. 또 미국이 속한 다양한 국제기구가 있으며 한국도 일부라면서 "쿼드 멤버십의 변화에 대해 예측하거나 예상할 것은 없다"고 말했다.

이어 "나는 그들이 내일 여기에 있다는 사실, 그것이 완전한 양자 프로그램이라는 사실이 그 전략적 관계의 중요성을 분명히 한다는 것에 주목하고 싶다"고 말했다.

한편 주요외신은 소식통들을 인용해 백악관은 이번 정상회담 공동성명에서 문 대통령이 중국에 대한 강력한 우려 발언에 동의하도록 설득하려 노력하고 있다고 전했다.

상황을 잘 아는 5명의 소식통에 따르면 백악관은 중국에 대항하기 위해 동맹국들과 협력하기 위한 전략의 하나로 문 대통령이 공동성명에서 강력한 표현을 지지하기를 바란다고 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr