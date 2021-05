[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 아이즈원 출신 강혜원이 청순한 미모로 근황을 전했다.

강혜원은 지난 19일 자신의 인스타그램에 이모티콘과 함께 초근접 얼굴 사진을 게재했다.

사진 속 강혜원은 그윽한 눈빛으로 카메라를 응시하고 있다. 무결점 피부가 돋보이는 사진에 팬들은 "너무 예쁘다", "눈부시다", "여신 그 자체" 등의 댓글을 달며 화답했다.

한편 강혜원이 속했던 12인조 아이돌 그룹 아이즈원은 지난 4월 데뷔 2년 6개월 만에 공식 해체했다.

