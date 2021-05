[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경주시는 지난 18일 농산물산지유통센터 위탁 운영자인 경주시농협원예조합(대표 배진광) 및 경주시토마토연합회(회장 이유근)와 공동으로 시청 직원을 대상으로 '이사금 토마토' 팔아주기 행사를 가졌다고 20일 밝혔다.

이날 행사를 통해 5㎏들이 420상자를 판매해 630만원의 판매실적을 올렸다.

토마토 생산자 단체인 경주시토마토연합회 이유근 회장은 "이번 행사를 진행해 준 경주시 공무원들에게 감사의 인사를 전한다"며 "토마토 생산 농가들이 우수한 농산물 생산을 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

주낙영 시장은 "이번 행사가 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 토마토 농가를 지원하고 이사금 토마토의 우수성을 홍보하는 계기가 됐길 바란다"고 말했다.

