한화생명, '늘곁에 간병보험' 6개월 배타적사용권 획득

한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,945 전일대비 90 등락률 +2.33% 거래량 2,107,367 전일가 3,855 2021.05.20 09:26 장마감 관련기사 '무해지보험' 판매 중단했더니…생명보험 시장 위축 "현실로"한화생명, 뚜렷한 실적 개선세...목표주가 25% ↑'어닝 서프라이즈' 이어지는 보험업계…"위기에 더 빛났다" close 은 이달 출시한 종합간병보험 '한화생명 늘곁에 간병보험'이 생명보험협회로부터 6개월간 배타적사용권을 획득했다고 20일 밝혔다.

간병보험의 신규위험률 7종이 독창성과 진보성, 유용성을 인정받았다. 업계 최초로 가정간호제도와 장애인활동지원제도의 재택간병이 가능한 신규 급부를 포함했다. 국가 공적제도를 통해 재택간병 보장 시 발생하는 본인부담금을 보장해 사보험의 역할을 강화했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

이 상품은 요양병원 구분 없이 간병인 지원금을 최대 하루 15만원까지 현금 지원하며, 업계 최초로 재택간병과 재활치료까지 보장하는 것이 특징이다. 출시 후 2주 만에 9000여건이 판매됐으며, 이달에만 1만3000건 이상 판매가 예상된다.

한화생명은 최근 1년 동안 3개의 배타적사용권을 획득했다. 지난 3월 '라이프플러스 운동하는 건강보험'의 건강활동 유형별 활동량 통합 측정 지표에 대해 6개월 배타적사용권을, 지난해 9월에는 '라이프플러스 우리가 지켜줄게 안심보험'의 복합부위통증증후군(CRPS) 위험률에 대해 6개월간 배타적사용권을 획득했다.

한화생명 관계자는 "초고령 사회로 진입하는 시기에 간병비 부담으로 어려움을 겪는 환자와 가족들의 니즈를 반영한 상품"이라며 "고객 니즈를 반영한 혁신 상품을 지속적으로 개발해 보험 시장을 선도해나가겠다"고 말했다.

