정세균 전 총리 “이달 말 대선출마 선언할 것”

지원 조직 ‘나의 소원 포럼’ 간담회서 밝혀

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 여권 잠룡 정세균 전 국무총리가 이달 말께 대선 출마를 공식화할 전망이다.

19일 정 전 총리 지원 조직인 ‘나의소원’ 포럼에 따르면 전 전 총리는 전날 간담회에서 이달 말께 대선출마선언을 할 예정이라고 밝혔다.

정 전 총리는 “5·18민주화운동이 41년 지났지만 반성하지 않은 무소불위의 특권계급 검찰과 수구 언론이 한통속이 돼 그들만의 수구 특권층의 나라를 지키기 위한 국민 기만극을 되풀이하고 있다”며 “5·18은 아직 끝나지 않았고 광주의 정의는 아직 실현되지 않았다”고 말했다.

또 검찰개혁과 언론개혁에 대해서는 광주정신의 시대적 과제라고 주장했다.

그는 “검찰과 언론은 역사와 국민 앞에 부끄러워해야 한다”며 “민주투사를 탄압하던 검찰과 언론, 국가폭력으로 고문 받고 살해당한 수많은 민주 영령들 앞에 단 한 번이라도 진솔하게 사죄하고 반성해본 적이 있느냐”고 비판했다.

그러면서 나의 소원 포럼 측에 “소통과 공감의 정치로 코로나 위기를 극복하고 촛불민심의 개혁을 완수하는 한편 경제 회복과 포용사회 구현으로 공동체 사회를 만들어 나가 달라”고 당부했다.

나의 소원 포럼 관계자는 “광주·전남지역의 의제에 대한 폭넓은 토론과 시민사회와의 소통을 통해 정권 재창출에 역할을 하고자 한다”며 “정 전 총리와 함께 새로운 대한민국으로 나아가는 전환점을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr