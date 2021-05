을지로4가·역삼역에 기관·회사 이름 병기…서울교통공사, 신규 사업 추진

서울교통공사, 5곳 이상 역에 유상 역명병기 사업 올 하반기 추진…새로운 수익 창출 기대

3년 간 지하철 역명에 낙찰기관 이름 함께 기입…노선도?역명판 등 노출효과 높아

[아시아경제 임철영 기자] 서울교통공사가 하반기부터 지하철 역명에 기관 또는 회사 이름을 병기하는 '유상 역명 병기사업'을 서울 지하철 1~8호선 내 5곳 이상 역사를 대상으로 추진한다고 20일 밝혔다. 신규 사업을 통해 새로운 수익원을 창출 할 수 있을 전망이다.

유상 역명병기 사업은 그간 이어져 온 여러 기관?회사의 부역명 표기 요청 민원을 해소하고 새 수익원을 발굴하기 위해 2016년 처음 시작됐다. 현재는 26개 역사(환승역 포함)에 유상 역명병기가 적용되어 있다.

공사의 전신 기업들인 서울메트로?서울도시철도공사가 2016~2017년에 유상 역명병기 사업을 시작한 바 있으며 양 공사가 서울교통공사로 합쳐진 이후에는 현재까지 추가 사업이 진행되지 않았다.

유상 역명병기 사업은 기관?기업에게는 공신력 있는 홍보 기회를, 역 이용객에게는 병기된 부역명을 통해 추가적인 정보를 제공할 수 있다는 일석이조의 장점이 있다. 기존에 역명병기 계약을 체결한 기업?기관들도 높은 홍보효과에 만족하며 대부분 재계약 의사를 적극적으로 표하는 등 인기 또한 높다.

2017년 계약을 체결해 1호선 종각역에 부역명을 유상 병기한 SC제일은행의 경우 자체 조사 결과 브랜드 인지도가 3% 가량 상승하는 효과를 얻었다고 판단해 2020년 공사와 다시 재계약을 맺은 바 있다.

공사는 올해 초 역세권 조사 및 자체적으로 수요를 파악해 하반기부터 진행할 새 유상 역명병기 사업 역사로 2호선 역삼역?2?5호선 을지로4가역을 우선 선정했으며 총 5개 역 이상 추진할 예정이다. 부역명 사용기관 선정기준에 적합하고 추가 수요가 예상되는 역사가 있을 경우 대상을 확대할 계획이다.

이밖에 다른 역사에도 부역명 병기를 희망하는 회사?기관은 6월 이전에 공사 담당부서로 문의하면 희망 수요를 고려해 입찰 대상역 선정 시 의사를 반영할 수 있다.

유상 역명병기는 공개 입찰을 통해 결정된다. 입찰 대상 기관?회사는 대상 역에서 최대 1km 이내에 위치해야 하며 500m 이내에 위치한 곳을 우선 선정한다. 낙찰자는 3년 동안 원하는 기관명을 대상 역의 부역명으로 표기할 수 있고, 재입찰 없이 1회에 한하여 계약 연장이 가능하다. 다수 기관 입찰 시 응찰금액이 동일할 경우 공익기관?학교?병원?기업체?다중이용시설 순의 우선순위에 따라 결정된다.

역명 안내표지 등의 변경 및 정비는 계약체결 후 60일 이내에 공사와 협의해 추진할 수 있다. 비용은 낙찰자가 부담한다. 부역명을 표기할 수 있는 대상은 폴사인 역명판, 출입구 역명판, 승강장 역명판, 안전문 역명판, 안전문 단일?종합 노선도, 전동차 단일노선도 등이다.

김상범 서울교통공사 사장은 “이번 유상 역명병기 사업으로 새로운 부대사업 수익을 창출해 공사 재정난 극복에 조금이나마 도움이 되고자 하며 공익적 요소도 고려하면서 사업 확대도 꾀할 것”이라며 “합리적인 비용으로 높은 광고효과를 누리고자 하는 기관?기업들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr