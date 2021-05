박형준 부산시장, 19일 범어사 ‘부처님오신날 봉축법요식’서 축사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 박형준 부산시장이 부처님오신날인 19일 오전 10시 부산 금정구 범어사 대웅전에서 열린 ‘불기 2565년 부처님오신날 봉축법요식’에 참석해 축사를 했다.

이날 법요식에는 김석준 부산시교육감과 신상해 부산시의회의장, 진정무 부산시경찰청장 등 주요 인사와 기관장, 신도들이 참석했다.

박 시장은 축사에서 “불교는 이 땅에 전래 된 이래 수천 년간 우리 민족과 고락을 같이해온 종교입니다. 나라가 어려울 때는 국가수호에 앞장서며 호국불교의 자랑스러운 전통을 세웠습니다”라며, “전국 곳곳에 찬란한 불교문화를 꽃피우며 우리 삶을 풍요롭고 따뜻하게 어루만져 왔습니다”고 말했다.

박 시장은 또 코로나19라는 전례 없는 위기를 거론하며 “작년 부처님 오신 날에는 수천 년 한국 불교 역사상 처음으로 석가탄신일 봉축 행사를 한 달이나 연기하는 큰 결단을 내렸다”고 했다.

“부산의 큰 사찰들에서 먼저 그렇게 해주심으로써 불교계 전체가 코로나19 극복에 함께 나섰습니다. 고통받는 이웃들을 위한 나눔에도 적극적으로 동참해 오셨습니다”고 덧붙였다.

박 시장은 “여전히 어려운 상황이지만, 서로를 위해 조금만 더 참고 동참하면 내년 부처님 오신 날에는 마스크를 벗고 어느 해보다 기쁘게 연등축제를 열 수 있지 않을까 생각한다”고 했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr