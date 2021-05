美 하원의장, 베이징 동계올림픽 외교적 보이콧 촉구

홍콩·신장 위구르족 인권 탄압에 대한 항의 차원

정부 관계자·기업인 등 공식 사절단 불참 촉구

[아시아경제 김수환 기자] 미국 하원의장이 내년 초 열리는 중국 베이징 동계올림픽에 어떤 사절단도 보내지 않는 외교적 보이콧을 촉구했다.

18일(현지시간) CNN방송에 따르면 낸시 펠로시 미 하원의장이 내년 2월 예정된 중국 베이징 동계올림픽에 선수단만 파견하는 외교적 보이콧을 하자고 촉구했다.

외신에 따르면 펠로시 의장은 이날 의회 내 초당적 기구인 톰 랜토스 인권위원회 청문회에서 미국이 선수들을 존중해 올림픽에 선수단 참가를 허용하는 대신 개막식이나 폐막식에 어떤 공식 사절단도 보내지 말자고 제안했다.

이처럼 펠로시 의장이 외교적 보이콧을 꺼낸 이유는 중국의 홍콩 민주화 세력 탄압 문제와 서부 신장 지역에서의 위구르족 강제 노동 문제에 대한 항의 차원이다. 그는 "국가 지도자들이 중국에 가지 않음으로써 중국 정부를 예우하지 말자"고 말했다.

이에 주미 중국 대사관은 미국이 하려는 대중 내정간섭은 반드시 실패할 것이라고 반발했다.

앞서 공화당 밋 롬니, 민주당 팀 케인 상원의원은 중국의 인권을 문제 삼으며 미국이 공식 사절단을 보내는 데 필요한 자금의 지원을 금지하는 법안을 의회에 제출한 바 있다.

이밖에도 영국 의원들 역시 자국 선수단에게 베이징 올림픽 불참을 촉구하며 올림픽 보이콧 목소리가 확산하고 있는 모습이다.

외신들은 중국에 선수단도 보내지 말아야 한다는 일부 강경파 의원들의 요구와 달리 펠로시 의장의 제안은 보다 한 단계 낮은 차원의 대응이라는 점에서 올림픽 전면 보이콧으로 인한 여파를 최소화하기 위한 분석이 있다고 전했다. 앞서 미국 올림픽위원회는 "과거 정치적 목적에 의한 올림픽 보이콧 시도는 모두 실패했었다"며 베이징 올림픽 보이콧에 부정적인 입장을 피력하고 있어 실제 선수단까지 불참하는 전면 보이콧이 현실화되기는 어렵다는 관측이 나온다.

과거 미국이 외교적 차원에서 타국에서 열리는 올림픽을 보이콧한 사례도 있었다. 지미 카터 전 행정부 당시 미소 냉전 시절이던 1980년 구 소련의 아프가니스탄 침공을 이유로 모스크바 올림픽 불참을 결정했다. 소련은 이에 대한 보복으로 4년 후 열린 미국 로스앤젤레스 올림픽에 선수단을 파견하지 않았다.

