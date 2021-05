주호영 "윤석열, 안철수 참여하는 '대통합위원회' 만들겠다"

'혁신과 통합'에 방점…호남·청년·여성 공천 의무할당제 공언하기도

[아시아경제 박준이 기자] 당대표 선거에 나선 주호영 전 국민의힘 원내대표가 당의 혁신과 통합을 이뤄낼 방법으로 야권 통합 플랫폼인 '대통합위원회'와 당의 정책 방향을 수립하는 '미래비전위원회'를 출범하겠다고 약속했다.

주 전 원내대표는 19일 국회에서 기자회견을 열고 "지난번 출마선언에서 대선 승리를 위해선 '혁신과 통합'의 두 축이 필요하다고 밝힌 바 있다"며 "통합 없는 혁신은 공허하며, 혁신 없는 통합은 아무런 감동이 없다"고 말했다.

그러면서 당대표가 되면 대통합위원회와 미래비전위원회를 만들겠다고 밝혔다. 대통합위원회는 국민의힘의 전통적 지지층을 비롯해 중도층까지 함께 모일 수 있는 통합 플랫폼이다. 그는 "윤석열 전 검찰총장, 안철수 국민의당 대표, 최재형 감사원장 등 당 밖의 유력한 주자들이 당 경선에 참여하도록 문을 활짝 열고 모든 후보가 참여하는 경선을 치르겠다"고 설명했다.

그는 당내외 전문가를 중심으로 국가적으로 중요한 정책 과제에 대한 당의 공약과 정책 방향을 정립해나가는 미래비전위원회 구성도 약속했다.

당의 외연 확장을 위해선 호남 출신과 청년, 여성 공천을 의무적으로 할당하는 방안을 명문화하고 비례대표의 절반을 청년과 호남 출신에게 할당하겠다고 선언했다. 또 모든 임명직 당직에 2030 세대 청년들을 할당하는 '청년당직제'를 운영하겠다고 밝혔다.

그밖에도 ▲결선투표제 도입 ▲소상공인 자영업자 위한 민생안정 정책 마련 ▲부동산 대책 마련 ▲청년일자리 및 청년주거안정 대책 마련 ▲4차산업 관련 지원책 마련 ▲여의도연구원 재편 등을 공약으로 제시했다.

주 전 원내대표는 "우리 당의 내년 대선 승리를 견인할 '준비된 당대표'라 감히 자부한다"며 "우리 당의 전통적 지지층은 물론이고 중도 세력과 합리적인 진보 세력까지 모두 기꺼이 참여하는 정권 교체, 국민 승리를 향한 새로운 길로 힘차게 나아가겠다"고 강조했다.

