[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 18일 오전 서대문형무소 역사관에서 열린 ‘5.18 민중항쟁 40+1주년 기념 서울행사’에 참석했다.

유 구청장은 5.18 민주영령 추모를 위해 헌화 및 분향, 미얀마 군부에 대한 저항을 의미하는 세 손가락 경례로 미얀마에 대한 응원을 보냈다.

올해 5.18 민주화운동 제41주년 기념 서울행사는 지난해 신종 코로나19로 인해 제대로 치러지지 못한 지난해의 연장으로 보고 40+1주년 기념행사라는 행사명을 사용, ‘쿠데타 군부에 맞서 싸우는 미얀마를 응원하는 5.18’을 주제로 택했다.

유 구청장은 “광주의 진실을 외면하지 않는 분들께 진심으로 감사드린다”며 “쿠데타 군부에 맞서 싸우는 미얀마를 진심으로 응원하며 적극 지지한다”고 밝혔다.

