'트랙서 고성능 모델 경험'…아우디, 드라이빙 익스피리언스 참가자 모집

[아시아경제 이기민 기자] 아우디가 이달 28일~ 6월6일 강원도 인제스피디움 레이싱 트랙에서 진행하는 '아우디 드라이빙 익스피리언스'의 참가자를 모집한다고 18일 밝혔다.

참가자는 이번 아우디 드라이빙 익스피리언스에서 e-트론, e-트론 스포트백, e-트론 GT와 RS e-트론 GT 등 아우디의 전기차 모델과, R8, Q8 등 아우디 스포트를 대표하는 고성능 모델의 퍼포먼스를 경험할 있다.

이번 ‘아우디 드라이빙 익스피리언스’ 에서는 트랙 드라이빙, USP 드라이빙, 시닉 드라이빙 등 세 가지 코스를 통해 일반 도로 뿐 아니라 레이싱 서킷에서 아우디 전기차 및 고성능 모델의 주행 성능과 다양한 안전 및 편의사양을 체험할 수 있다.

특히, 전문 레이싱 드라이버와 함께 서킷 드라이빙을 체험하는 핫 랩(Hot-laps) 프로그램이 포함돼 아우디 고성능 모델의 고속 드라이빙 퍼포먼스와 아우디의 풀타임 4륜구동 콰트로(quattro) 기술을 직접 경험할 수 있다.

또한 드라이빙 프로그램에서 우수한 성적을 거둔 참가자는 R8 LMS 레이싱카와 아직 국내에 출시되지 않은 'RS e-트론 GT'를 최초로 시승할 수 있는 스페셜 핫 랩을 진행할 예정이다.

아우디 드라이빙 익스피리언스는 1박2일 프로그램 또는 오후 세션 참가 중 선택 가능하며 1박2일 프로그램의 경우 참가비 30만원, 오후 세션 참석의 경우 20만원의 참가비를 통해 신청할 수 있다.

참가자 모집은 오는 18일부터 27일까지 아우디 드라이빙 익스피리언스 운영 사무국에서 진행된다. 또한 만 25세 이상, 운전 경력 1년 이상의 운전 면허증 소지자라면 누구나 신청이 가능하다.

