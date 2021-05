SK하이닉스, 국내 파운드리 기업 '키파운드리' 인수 검토

[아시아경제 유현석 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 1,000 등락률 -0.84% 거래량 3,110,127 전일가 118,500 2021.05.17 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 0.6% 하락 마감외국인 기관 순매도 지속…오후에도 코스피·코스닥↓개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발 close 가 국내 반도체 파운드리(위탁생산) 업체 '키파운드리'의 완전 인수를 검토하고 있다.

17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 옛 매그나칩 파운드리 부문인 키파운드리 인수를 위해 관련 절차를 밟고 있다.

8인치 웨이퍼 기반 파운드리 전문 기업인 키파운드리는 지난해 매그나칩반도체가 파운드리 사업부만 떼어내 매각하면서 지난해 출범했다.

당시 매그나칩 파운드리 사업부는 국내 사모펀드가 조성한 펀드(매그너스 PEF)에 인수됐는다. 이 펀드에 새마을금고중앙회와 SK하이닉스가 각각 50%+1주, 49.8%를 출자했다.

SK하이닉스는 새마을금고중앙회와 사모펀드가 보유하고 있는 나머지 절반가량의 지분을 추가 인수해 키파운드리를 완전히 인수하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. SK하이닉스 관계자는 "파운드리 사업 확대를 위해 여러 방안을 검토하고 있지만 확정된 것은 없다"고 말했다.

