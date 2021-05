이호선 정교모 공동대표 "김어준 '명예훼손' 혐의 고소"

[아시아경제 정동훈 기자] 보수성향 교수단체인 '사회정의를바라는전국교수모임(정교모)' 공동대표가 17일 라디오 방송에서 전국법과대학교수회(이하 교수회)의 명예를 훼손한 혐의로 김어준 씨를 고소·고발했다.

이호선 국민대 법과대학 교수(정교모 공동대표)는 이날 "김어준이 2017년 11월 28일 뉴스공장을 진행하면서 '실체가 불분명한 교수회가 여론을 호도한다'며 공연히 허위 사실을 적시해 교수회와 대표자인 본인의 명예를 훼손했다"며 김씨를 경찰청 국가수사본부에 고소·고발한다고 밝혔다.

당시 교수회는 서울중앙지법이 김관진 전 국방부 장관과 임관빈 전 국방부 정책실장에 대해 구속적부심을 통해 석방을 결정한 가운데 온라인 등에서 이를 결정한 판사를 놓고 신상 털기와 해임 청원 등이 이어지자 '사법부 독립을 해치는 행위는 자제돼야 한다'는 성명을 낸 바 있다.

