김해의생명산업진흥원, ‘코리아 나라장터 엑스포 2021’ 참가 기업 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해의생명산업진흥원은 24일까지 공공판로 단체관 참가 지원사업 모집공고를 통해 ‘코리아 나라장터 엑스포 2021’ 참가기업 10개사를 모집한다고 17일 밝혔다.

나라장터 엑스포는 중소기업, 공공기관 구매·계약담당자가 참석해 대규모 1:1 공동구매 상담회와 제품 홍보 기회의 장을 마련하는 국내 최대 규모 공공 조달 전시회다. 9월 29일부터 10월 1일까지 일산 킨텍스에서 개최된다.

참가 대상은 우수 조달 물품 지정업체, 다수공급자계약(MAS)제품 등록업체, 기술인증제품 생산업체 및 특허 취득업체, 신기술·신제품 인증 업체 등이다.

진흥원은 선정된 10개사에 대해 부스비 등을 지원한다. 참가 희망 기업은 진흥원 홈페이지 사업공고를 확인 후 관련 서류를 진흥원 기업육성팀에 방문 또는 우편으로 접수하면 된다.

윤정원 원장은 “이번 지원사업을 통해 관내 중소기업의 공공 조달 시장 진출, 영업망 확대의 발판이 됐으면 좋겠다”고 전했다.

