산은, 네이버와 손잡고 동대문시장 디지털·글로벌화 추진

물류혁신·뉴딜 스타트업 지원…'혁신 생태계 활성화 주도'

[아시아경제 김진호 기자]KDB산업은행과 네이버가 서울 동대문 패션시장 활성화를 위해 손을 잡았다.

산업은행은 17일 서울 동대문 패션시장의 디지털·글로벌화 지원 및 뉴딜 분야 스타트업 육성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

동대문 시장은 디자인-소재-제조-유통이 반경 5㎞ 이내 지역에 집적된 세계적인 패션 클러스터다. 하지만 최근 중국 저가패션의 침투와 코로나19의 영향으로 매출액이 급감하는 등 어려움을 겪고 있다.

협약은 동대문의 전통물류를 첨단 풀필먼트 시스템으로 탈바꿈시키고 디자인-제조-유통의 전 단계를 디지털화해 동대문에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 풀필먼트 시스템은 고객들의 위탁을 받아 제품 보관부터 재고 관리, 배송, 사후관리까지 일괄적으로 처리하는 물류 일괄 대행 서비스다.

양 기관은 동대문 시장의 재도약과 K-패션 글로벌 진출 및 디지털 산업대전환 지원을 위해 상호 협력을 도모하기로 했다. 세부적으로 ▲뉴딜 분야 스타트업 공동투자 ▲네이버와 풀필먼트 분야에서 협력하고 있는 스타트업 대상 산은의 투·융자 금융지원 ▲네이버 추천기업에 대한 KDB넥스트라운드 참여기회 제공 등 다각적인 협력이 이뤄질 예정이다.

네이버는 동대문 패션 판매자가 물류에 대한 고민 없이 판매·마케팅에 집중할 수 있도록 지원하고 일본에서 서비스 예정인 스마트스토어를 통해 글로벌 진출도 도울 계획이다.

산은은 또한 협약체결에 앞서 네이버 투자기업인 브랜디에 100억원 투자를 결정했다. 브랜디는 국내 최초로 동대문 시장에 풀필먼트 시스템을 도입해 주문 접수에서 사후관리에 이르는 전 과정을 자동화한 스타트업으로 올해 ‘혁신기업 국가대표 1000’에 선정됐다.

산은 관계자는 “동대문 시장이 전통적인 유통망의 한계에서 벗어나 브랜디의 첨단 물류시스템과 네이버의 글로벌 플랫폼 토대 위에서 스마트 패션 클러스터로 진화하기를 기대한다”며 "네이버와 지속적으로 협력해 대한민국 물류혁신 및 뉴딜 분야 스타트업을 육성하고 혁신 생태계를 이끌어 나가겠다”고 말했다.

