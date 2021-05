[아시아경제 이민우 기자] 에이프로 에이프로 262260 | 코스닥 증권정보 현재가 42,300 전일대비 50 등락률 -0.12% 거래량 153,574 전일가 42,350 2021.05.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [단독]에이프로, LG엔솔-GM 배터리공장에 1천억 규모 장비 공급 추진하반기 새내기주 엇갈린 성적표동학개미 올 한해만 순매수 50兆…대형주·언택트 위주 '사자' close 는 미국 얼티엄셀즈(Ultium Cells)와 2차전지 활성화 장비 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다. 계약 규모는 경영상 비밀유지를 위해 밝히지 않았다.

얼티엄셀즈는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 860,000 전일대비 6,000 등락률 +0.70% 거래량 125,203 전일가 854,000 2021.05.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 디이엔티, LG·GM 합작사와 84억 규모 2차전지 제조장비 공급 계약개인 순매수에 코스피·코스닥 상승 출발LG화학, 中 3위 동박업체 400억원 지분투자 close 의 2차전지 부문 자회사 LG에너지솔루션과 미국 제네럴모터스(GM)가 함께 만든 합작법인이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr